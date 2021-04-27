Транзит нефти через Украину в первом квартале сократился на 14,2%

КИЕВ, 27 апреля. /ТАСС/. Транзит нефти по территории Украины сократился в первом квартале 2021 года на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 2,96 млн тонн. Об этом во вторник говорится в сообщении компании - оператора нефтетранспортной системы страны "Укртранснафта".

"Объем транспортировки нефти на НПЗ Украины в январе - марте 2021 года составляет 525,9 тыс. тонн (на 11,2% меньше, чем за аналогичный период 2020 года), а транзит - 2,96 млн тонн (на 14,2% меньше по сравнению с тем же периодом 2020 года)", - сообщила компания. При этом среди факторов, повлиявших на уменьшение объемов транспортировки нефти в первом квартале, названы снижение спроса на нефть европейских потребителей вследствие карантинных мероприятий, а также плановый ремонт НПЗ в Венгрии.

По итогам 2020 года транзит нефти трубопроводным транспортом по территории Украины в страны Европы и Белоруссию сократился на 0,4% до 13,72 млн тонн.

100% акций компании "Укртранснафта" принадлежит компании "Нафтогаз Украины". Комплекс магистральных нефтепроводов составляет почти 4,8 тыс. км, диаметр труб - от 159 мм до 1 220 мм. На входе пропускная способность нефтепроводов составляет 114 млн тонн нефти в год, на выходе - 56,3 млн тонн.