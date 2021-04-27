Минфин обсудит перевод проекта "Лукойла" на НДД после изменений в законе о недрах

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Минфин сформулирует позицию по переводу месторождения Корчагина "Лукойла" на режим НДД после того, как будут приняты поправки в закон о недрах, и компания сможет разделить участки недр. Об этом журналистам сообщил замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в кулуарах Национального нефтегазового форума.

"После того, как будут внесены поправки в закон о недрах и мы поймем, какой участок недр будет выделен и какие будут запасы у нового участка", - сказал Сазанов, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Минприроды России разработало и внесло в правительство РФ законопроект, позволяющий разделять лицензии на право пользование недрами.

"Лукойл" разрабатывает в Северном Каспии несколько нефтегазовых проектов. Одно из них - месторождение имени Корчагина - с этого года лишилось льгот по экспортной пошлине в результате налоговой реформы. Минфин предлагал перевести проекты, оставшиеся без прежних преференций, на режим налога на добавленный доход (НДД), однако для этого каспийское месторождение "Лукойла" не подходит по параметрам. По сведениям газеты "Коммерсант", месторождение имени Корчагина находится в границах одного лицензионного участка с новыми морскими месторождениями, в частности им. Филановского, которое уже получило льготы как новое морское месторождение. Потери "Лукойла" от отмены льгот оцениваются в 10 млрд рублей, сообщало издание.