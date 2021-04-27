Фабрику по переработке льна и два льнозавода создадут в Тверской области к 2026 году

ТАСС, 27 апреля. Власти Тверской области разработали программу развития льняного комплекса региона на 2021-2026 годы, согласно которой планируется создание ткацкой фабрики по переработке льна, двух новых льнозаводов и модернизация четырех действующих. Также будут построены семенная и машинно-технологическая станции, сообщила пресс-служба правительства региона.

"В регионе предусмотрено создание семенной и машинно-технологической станции (МТС), ткацкой фабрики. Планируется модернизация четырех действующих и строительство двух новых льнозаводов. <...> Открытие ткацкой фабрики позволит довести объемы переработки длинного волокна до 3 тыс. тонн, производства ткани - почти до 9 млн кв. метров, пряжи - до 370 тонн. Реализация проекта запланирована на 2024-2026 годы", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

Создание МТС, по данным пресс-службы, позволит сельхозпроизводителям привлекать к работам современную технику. С появлением семенной станции в регионе сформируют качественную семенную базу, материал будет проходить все необходимые этапы обработки и подготовки к севу.

Работы по строительству и модернизации новых предприятий проведут в рамках региональной программы "Развитие льняного комплекса Тверской области", ее проект 27 апреля рассмотрели на заседании облправительства. Она, по мнению губернатора Игоря Рудени, охватит всю производственную цепочку изготовления изделий из льна, начиная с производства первичной продукции. "Для Тверской области это в том числе модернизация льняного комплекса - обновление оборудования, технологий, обеспечение хозяйств высококачественными семенами, подготовка кадров, создание новых предприятий и поддержка действующих", - приводит пресс-служба слова Руденя.

Тверская область занимает второе место в РФ по площадям посевов, которые составляют 5,8 тыс. га, а также по валовому сбору льна-долгунца - 5,2 тыс. тонн. Благодаря реализации новой региональной программы планируется рост посевных площадей льна-долгунца, валового сбора и экспорта, увеличение налоговых поступлений в бюджет. Всего в регионе действует 11 льносеющих хозяйств, пять льнозаводов, льнокомбинат и льночесальная фабрика. Объем поддержки отрасли в Тверской области в 2020 году составил 85,7 млн рублей.