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"Северсталь" в течение месяца выкупит долю в 20% в "Нижне-Волжском трубном заводе"

Компания уже получила одобрение ФАС, сумма сделки не раскрывается

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. "Северсталь" получила разрешение ФАС России на покупку доли в 20% в компании "Нижне-Волжский трубный завод", говорится в сообщении "Северстали". Сделка будет закрыта в течение месяца.

"Северсталь" получила разрешение ФАС на приобретение 20-процентной доли ООО "Производственное объединение "Нижне-Волжский трубный завод" (НВТЗ) - крупного трубного предприятия, расположенного в городе Волжский на юге России и занимающего 60% рынка строительной трубы Южного федерального округа. Сделка планируется к завершению в течение ближайшего месяца. Сумма сделки не раскрывается", - сказано в сообщении.

"Нижне-Волжский трубный завод" объединяет мощности трех производителей труб малого и среднего диаметров в Южном федеральном округе России: "ТЗ "Профиль-Акрас", "ПК ДИА" и "ВТПЗ". Сейчас производственная площадка компании включает 17 трубоэлектросварочных станов суммарной мощностью более 600 тыс. т продукции в год.

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