Кабмин планирует довести до 2 трлн рублей объем средств на инфраструктурные кредиты

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Объем средств, направляемых на инфраструктурные кредиты для регионов РФ, предполагается постепенно увеличить до 2 трлн рублей. Об этом в рамках круглого стола "Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски" в НИУ ВШЭ заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил о том, что регионы получат не менее 500 млрд рублей инфраструктурных кредитов под 3% годовых сроком на 15 лет.

"Я сказал про 500 млрд рублей, вообще мы себе такую внутреннюю планку ставим - 2 трлн рублей. Надо раскрутить проектов на 2 трлн, тогда страна это реально почувствует. Что в это входит. Это и дороги, и "инженерка", и "социалка", и комплексное развитие, и железную дорогу, например, мы считаем, что надо строить", - сказал он.

Вице-премьер добавил, что одна из задач инфраструктурных кредитов заключается в том, что после создания инфраструктуры по крупным проектам удастся создать дополнительную налоговую базу, которая "позволит эти кредиты закрыть со временем."

Он отметил, что вопрос подсчета налогов в данном случае прорабатывается с Федеральной налоговой службой. "Потому что есть налоги прямого счета, которые мы видим в разрезе каждого региона, есть налоги, которые уходят в федеральный бюджет от консолидированной группы налогоплательщиков, есть мультипликативный эффект. Вот мы методику в буквально неделю - две рассчитаем, утвердим базово и будем понимать, как мы в регионах будем считать эти налоги", - добавил Хуснуллин.