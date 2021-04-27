СТМ зарегистрировала программу биржевых бондов объемом 100 млрд рублей

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. "Синара - транспортные машины" (СТМ, входит в группу "Синара") зарегистрировала программу биржевых облигаций объемом 100 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Мосбиржи.

Максимальный срок погашения бумаг - 10 лет с даты начала размещения отдельного выпуска в рамках программы.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и рейтинговое агентство "Эксперт РА" ранее присвоили СТМ кредитные рейтинги А (RU) и ruA по национальной рейтинговой шкале со "стабильным" прогнозом. Холдинг впервые получил кредитные рейтинги и полагает, что это позволит эффективно выйти на российский рынок публичного долга. СТМ сообщала, что в случае благоприятной рыночной ситуации рассмотрит возможность дебютного выпуска облигаций во втором квартале 2021 года.

"Синара - транспортные машины" - дивизиональный машиностроительный холдинг, объединяющий предприятия по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники, инфраструктурных услуг, энергоустановок и комплексных решений в области городского общественного транспорта.