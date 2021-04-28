ЦБ зафиксировал в I квартале снижение количества поддельных банкнот

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Банк России в первом квартале 2021 года выявил около 9,8 тыс. фальшивых банкнот, что почти на треть меньше по сравнению с предыдущим кварталом, следует из материалов регулятора.

"В I квартале 2021 года количество выявленных в банковской системе Российской Федерации поддельных денежных знаков Банка России сократилось на 32,2% по сравнению с IV кварталом 2020 года и на 12,8% по сравнению с I кварталом 2020 года и составило 9 831 шт.", - говорится в сообщении.

Больше всего регулятор выявил подделок номиналом 5 тыс. рублей (почти 8 тыс. купюр). Также среди выявленных подделок обнаружено 1,3 тыс. поддельных банкнот номиналом 1 тыс. рублей, 382 поддельные двухтысячные банкноты. При этом была выявлена 51 поддельная монета номиналом 10 рублей и девять поддельных монет номиналом 5 рублей.

По данным Банка России, наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном федеральном округе.

Помимо этого, регулятор сообщил о выявленных фальшивых иностранных купюрах. "Поддельных банкнот иностранных государств в I квартале 2021 года было выявлено 6 080 шт. Из них в январе обнаружено 1 492 подделки, в феврале - 4 156, в марте - 432. Среди выявленных подделок большинство составили поддельные доллары США (5 968 шт.)", - говорится в сообщении.