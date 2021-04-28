Мишустин заявил, что кабмин продолжит работу по выравниванию условий жизни в регионах

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/ Правительство РФ совместно с депутатами продолжит работать над выравниванием условий жизни людей в российских регионах. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в среду на встрече с депутатами от фракции "Единая Россия".

"Для нас абсолютно очевидно, что все регионы для нас равны", - сказал Мишустин, отметив, что необходимо развивать медицинские услуги, инфраструктуру, возможности транспорта, социальных услуг. "Мы к этому так подходим, мы из этого исходим. Я думаю, что совместно поработаем на эту тему, сделаем соответствующие все рабочие органы. Любой из форматов работы с парламентом будет не просто уместен, а очень полезен для развития страны", - подчеркнул премьер.

Мишустин отметил, что многие министры, вице-премьеры, депутаты побывали в проблемных регионах. "Мы продолжим эту работу системно. Поддержим любой формат для того, чтобы нам разбираться более детально в том, что нужно сделать для бюджетной обеспеченности, для того чтобы продумать, какие могут быть соответствующие меры приняты правительством, в том числе для создания рабочих мест, для создания новых производств, для того чтобы регионы формировали свою налоговую базу", - заключил он.