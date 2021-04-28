Fennovoima планирует получить лицензию на строительство АЭС "Ханхикиви-1" к лету 2022 года

ХЕЛЬСИНКИ, 28 апреля. /ТАСС/. Финская компания Fennovoima, которая совместно с российским "Росатомом" занимается проектом строительства российско-финской АЭС "Ханхикиви-1" на северо-западе Финляндии в Пюхяйоки, рассчитывает получить лицензию на строительство объекта к лету 2022 года. Об этом сообщила в среду пресс-служба компании.

Компания передала финским властям обновление к заявке на получение лицензии. "Сегодня Fennovoima передала в министерство экономического развития и труда обновленную информацию по заявке на получение лицензии на строительство "Ханхикиви-1". В ней описаны материальные изменения, которые произошли в проекте с тех пор, как была подана изначальная заявка", - говорится в сообщении.

"В обновлении Fennovoima дает оценку, согласно которой она может получить лицензию на строительство к лету 2022 года, а строительство стартовало бы летом 2023 года. Коммерческая эксплуатация станции, таким образом, началась бы в 2029 году", - отметили в компании.

Кроме того, уточнена и стоимость проекта. Вместо суммы в €6,5-7 млрд, которая озвучивалась ранее, компания оценивает общую стоимость станции в €7-7,5 млрд.

Первая заявка на получение лицензии была подана летом 2015 года. Нынешние изменения, уточнили в Fennovoima, связаны, в частности, с дизайнерскими решениями, поставками, вопросам окружающей среды и другими моментами, но они не меняют ключевые принципы работы АЭС.

"Росатом" ранее сообщал, что ставит перед собой задачу получить лицензию на строительство"Ханхикиви-1" в 2021 году.

О проекте

Контракт на строительство АЭС "Ханхикиви-1" компания "Русатом оверсиз" (входит в Росатом) и финская Fennovoima подписали в декабре 2013 года. Сейчас проект находится на этапе лицензирования и подготовительных работ на площадке сооружения АЭС. Ранее завершить процесс лицензирования АЭС сначала рассчитывали в 2018 году, затем в 2019 году.

В конце декабря 2020 года RAOS Project Oy (входит в госкорпорацию "Росатом", реализует проект строительства АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии) передала проектную документацию базового дизайна первого этапа с описанием технических решений "Ханхикиви-1" заказчику АЭС - компании Fennovoima. Пакет документов включает описание основных стадий разработки проектной документации создания технических решений проекта АЭС. В соответствии с требованиями EPC-контракта, переданный пакет включает описание таких ключевых стадий подготовки, как концептуальный и функциональный проект АЭС, 3D-модель, проекты систем и зданий АЭС.