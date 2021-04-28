МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. "Яндекс" повысил прогноз по выручке в 2021 году до 315-330 млрд рублей с 305-320 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении компании.

В финансовой отчетности по итогам 2020 года компания прогнозировала рост консолидированной выручки по итогам 2021 года в пределах 47% - до 305-320 млрд рублей.

Консолидированная выручка "Яндекса" согласно стандартам US GAAP в I квартале 2021 года с учетом показателей "Яндекс. Маркета" выросла на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составила 73,1 млрд рублей.

Скорректированная чистая прибыль "Яндекса" за отчетный период (с учетом показателей "Яндекс.Маркета") упала на 43% - до 2,2 млрд рублей. Скорректированная EBITDA (с учетом "Яндекс.Маркета") выросла на 5% - до 10,4 млрд рублей. Маржинальность скорректированного показателя EBITDA (с учетом "Яндекс.Маркета") составила 14,3%.

Выручка сегмента такси

Выручка сегмента такси компании "Яндекс", который включает в себя сервисы такси, а также "Лавка", "Еда" и "Драйв", в I квартале 2021 года выросла на 89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 26,6 млрд рублей.

Скорректированный EBITDA сегмента составил 3,7 млрд рублей против отрицательного показателя годом ранее. Рост этого показателя был вызван в основном значительным улучшением скорректированного показателя EBITDA сервиса заказа онлайн-такси, а также ростом показателя доходности сервиса "Яндекс.Драйв". Затраты стремительно растущих сервисов "Яндекс.Лавка" и "Яндекс.Еда", а также инвестиции в развитие логистического направления частично повлияли на темпы роста данного показателя, - говорится в сообщении.

Маржинальность скорректированного показателя EBITDA сегмента "Такси" выросла до 14,1%. Доля выручки сегмента "Такси" составила 36,4% от консолидированной выручки всей группы компаний "Яндекс". В I квартале 2021 года рост поездок сегмента "Такси" (без логистики) вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

"Рост выручки в сегменте "Такси" на 89% в основном обусловлен хорошими результатами сервиса онлайн-заказа такси (включая услуги для b2b-клиентов) и "Яндекс.Лавки", а также ростом логистического направления и сервиса "Яндекс.Еда". Рост выручки сервиса онлайн-заказа такси был вызван увеличением числа поездок и их общей валовой стоимости за счет восстановления активности населения и регулирования баланса спроса и предложения во время экстремальных погодных условий в январе и феврале 2021 года, что также положительно сказалось на отношении скорректированного показателя EBITDA к выручке. "Яндекс.Лавка" и "Яндекс.Еда" продолжили уверенный рост, несмотря на смягчение ограничений из-за пандемии коронавируса", - говорится в сообщении компании.