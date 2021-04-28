Власти Приамурья через ДОМ.РФ привлекут облигации на создание инженерной инфраструктуры

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 апреля. /ТАСС/. Четырехстороннее соглашение для привлечения инвестиций в строительную отрасль, а также создание в регионе комфортной городской среды, заключено между фондом "ДОМ.РФ", его структурными подразделениями и правительством Амурской области. Это позволит застройщикам на льготных условиях предоставлять займы для строительства инженерной инфраструктуры жилых районов, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Фонд "ДОМ.РФ", Банк "ДОМ.РФ", Акционерное общество "Дом.РФ" и правительство Амурской области заключили четырехстороннее соглашение. Оно направлено на повышение доступности жилья, привлечение инвестиций в строительную отрасль, а также создание в регионе комфортной городской среды", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Амурской области Василия Орлова, правительством области рассматривается схема привлечения через ДОМ.РФ инфраструктурных облигаций для строительства инженерной инфраструктуры под жилую застройку.

"Это значит, что на льготных условиях застройщикам будут предоставляться займы для строительства инфраструктуры, что, соответственно, даст возможность развивать новые районы для жилищной застройки", - цитирует пресс-служба слова Орлова.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерства строительства региона, конкретные мероприятия для реализации соглашения будут разработаны в ближайшее время. "Реализация совместных мер будет способствовать выполнению целевых показателей национального проекта "Жилье и городская среда", - добавили в ведомстве.

Владимир Путин в послании Федеральному собранию затронул тему привлечения "ДОМом.РФ" ресурсов с финансового рынка через размещение облигаций. По его словам, представлять эти ресурсы застройщикам необходимо в виде целевых займов. За счет субсидий федерального бюджета "ДОМ.РФ" сможет выдавать займы застройщикам по минимальной ставке.