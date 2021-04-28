Мишустин: товарооборот России и Белоруссии удачно восстанавливается после спада

КАЗАНЬ, 28 апреля. /ТАСС/. Торгово-экономическое сотрудничество России и Белоруссии удачно развивается, с февраля фиксируется рост товарооборота стран после пика пандемии. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду на встрече с белорусским коллегой Романом Головченко.

"В целом торгово-экономическое сотрудничество у нас удачно развивается. Сейчас после такого пика пандемической ситуации мы стараемся увеличить товарооборот взаимный", - сказал Мишустин.

Премьер-министр РФ напомнил, что товарооборот сократился примерно на 17%. "Где-то примерно сейчас это $29 млрд. Но в феврале, в марте мы зафиксировали его рост, что радует. И это примерно 18% роста по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Примерно до $5 млрд", - отметил Мишустин.

Он напомнил, что было оперативно подготовлено и подписано межправительственное соглашение об экспорте белорусских нефтепродуктов через российские порты на Балтике. "Хочу поблагодарить белорусских коллег, наших коллег, так как выполнение этого межправсоглашения идет с опережением графика. В январе на полную мощность выведен первый энергоблок Белорусской атомной электростанции. Сооружение второго блока в штатном режиме идет. Мы рассчитываем в ближайшее время на его физический пуск", - сказал Мишустин.