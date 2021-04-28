В "Нафтогазе" назвали решение кабмина о смене главы компании "юридической манипуляцией"

КИЕВ, 28 апреля. /ТАСС/. Компания "Нафтогаз Украины" раскритиковала метод, к которому прибегло правительство страны, чтобы уволить с должности главу правления предприятия Андрея Коболева и назначить на его место Юрия Витренко. Об этом идет речь в заявлении "Нафтогаза", опубликованном в среду на странице компании в Facebook.

"Принятое кабинетом министров Украины решение является юридической манипуляцией", - говорится в сообщении. Компания пояснила, что предложения о назначении и увольнении председателя правления "относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета и не могут быть переданы на уровень общего собрания акционеров", в ходе которого были приняты соответствующие решения. "Способ, которым сегодня была принята серия решений относительно органов управления "Нафтогаза", демонстрирует возвращение к практике ручного управления государственными предприятиями", - добавили в компании.

В "Нафтогазе" также отвергли и часть оснований, на которые сослалось правительство при принятии решения об увольнении Коболева. В кабмине заявили, что оно принято на основании отчета компании за 2020 год, назвав его показатели неудовлетворительными, однако предприятие с таким обоснованием не согласилось. "Несмотря на кризис и наращивание долгов контрагентами через лазейки, созданные государственным регулированием, компания обеспечила 141 млрд гривен ($5 млрд) поступлений в государственный бюджет в 2020 году, что составляет 13% доходов страны за прошлый год. Кроме того, на данный момент менеджмент обеспечил наличие ликвидности на счетах компании в эквиваленте 57 млрд гривен ($2 млрд). Таким образом, "Нафтогаз" - единственная государственная компания, которая все еще имеет прочный запас ликвидности", - заявили в компании.

В "Нафтогазе" также отметили, что решение правительства - "это четкий сигнал инвесторам в ценные бумаги украинских эмитентов: условия работы государственных предприятий Украины непредсказуемы и могут быть изменены в зависимости от политической целесообразности".

Ранее правительство Украины провело заседание общего собрания акционеров "Нафтогаза", по результатам которого сообщило об увольнении с должности главы правления компании Андрея Коболева и назначении на нее и. о. министра энергетики страны Юрия Витренко. Такое решение в кабмине пояснили неудовлетворительными результатами работы компании за 2020 год, отметив, что чистый консолидированный убыток за этот период составил 19 млрд гривен (около $678,6 млн по текущему курсу).