Россия обеспокоена блокировкой США решения вопроса о вакансиях в Апелляционном органе ВТО

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Россия обеспокоена блокировкой США решения вопроса о замещении вакансий в Апелляционном органе для возобновления работы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

"Ряд споров с участием России, к сожалению, остаются без движения, из-за невозможности Апелляционного органа (АО) рассматривать апелляции. Мы продолжаем придерживаться позиции, что ситуация вызывает системную обеспокоенность, так как отсутствие АО противоречит самой цели Соглашения ВТО и прямо нарушает ряд положений Договоренности о правилах и процедурах разрешения споров ВТО", - сообщили в министерстве.

В Минэкономразвития отметили, что Россия активно работает над разрешением кризиса Апелляционного органа и стремится выстроить конструктивный диалог со всеми членами ВТО. "Однако с учетом того, что разноплановые претензии к работе АО накопились не только у США, но и у других членов организации, требуется поиск нестандартных решений. Надеемся, что скоро делегации приступят к реформе правил разрешения споров, что позволит не только возобновить работу АО, но и улучшить всю систему разрешения споров в целом", - подчеркивают в министерстве.

28 апреля США вновь заблокировали во Всемирной торговой организации решение вопроса о замещении вакансий в Апелляционном органе, которое необходимо для возобновления его работы. На заседании Органа по разрешению споров (ОРС) американская делегация отказалась поддержать призыв 121 страны о начале отбора кандидатов на семь вакантных мест, сообщил журналистам торговый представитель на условиях конфиденциальности.