Индексы РТС и Мосбиржи снизились на 0,46-0,62%

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду торговался преимущественно в красной зоне. Так, к вечеру рублевый индикатор просел на 0,62% - до 3578,12 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,46%, до 1509,06 пункта.

Доллар на 19:37 мск снижался на 0,16% - до 74,72 рубля, евро - на 0,2%, до 90,37 рубля.

"Инвесторов тревожит рост доходностей долгового рынка, график доходности 10-летних гособлигаций США вновь поднялся выше 1,6%. Общая сдержанность на рынках также может быть связана с ожиданиями итогов заседания ФРС", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин добавив, что изменения ставок не ожидается, однако инвесторы будут оценивать позицию регулятора в разрезе дальнейших параметров стимулирующей политики.

Нефть Brent за день прибавила 1,2% и достигла 67,35$ за баррель.

"В конце дня сырье поддержала статистика EIA, которая указала не только на недельный рост запасов нефти в США меньше прогнозируемого (+90 тыс. баррелей при прогнозе +659 тыс. баррелей), но и на схожую динамику по запасам бензина (+92 тыс. баррелей при ожиданиях роста на 0,5 млн баррелей)", - поясняет Бахтин.

Корпоративный сектор

В лидерах дня оказались бумаги ТМК (+4,67%), банка "Санкт-Петербург" (+9,97%), и "Яндекса" (+2,38%). "Яндекс" в среду представил финансовые результаты по US GAAP за первый квартал текущего года выше консенсуса. Так, выручка компании увеличилась на 55,6% в годовом выражении - до 73,1 млрд рублей, при прогнозе роста 48,7%. При этом прогноз по выручке в 2021 году был повышен до 315-330 млрд рублей против 305-320 млрд рублей ранее", - указывает аналитик "Велес капитала" Елена Кожухова.

В лидерах снижения - "префы" (-8,09%) и обыкновенные акции (-6,95%) "Татнефти". Бумаги компании упали после рекомендации совета директоров по дивидендам за 2020 год в размере 22,24 рубля на акцию с отсечкой 9 июля. "На рынке в среднем ожидали дивиденды в диапазоне 25-31 рубль", - уточняет Кожухова.

Рынок завтра

В четверг рынки будут отыгрывать результаты заседания ФРС. Из важной статистики - будет опубликованы данные по безработице в Германии за апрель, уточненная оценка ВВП США за первый квартал и число первичных заявок на получение пособий по безработице в США за минувшую неделю.

По оценкам "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи в четверг может формироваться в пределах 3525-3625 пунктов, курс доллара - 74,3-75,5 рубля.

"Фридом финанс" ожидает индекс Мосбиржи в диапазоне 3500-3600 пунктов, доллар и евро - 74,2-75,5 рубля и 90-91 рубль соответственно.