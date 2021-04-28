{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В США заявили, что соглашение с ЕС по пошлинам на металлы должно учитывать их избыток

По словам представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай, предпринятые прежней американской администрацией меры по повышению пошлин положительно сказались на производстве стали

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты прилагают усилия для разрешения имеющихся у них разногласий с Европейским союзом в отношении введенных в США таможенных пошлин на импорт стали и алюминия и ответных мер ЕС, но любое возможное в этой области соглашение должно учитывать проблему избытка предложения металлов на глобальном рынке. Об этом заявила в среду представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

"Я считаю, что решения, к которым мы продвигаемся с нашими торговыми партнерами, должны будут действительно учитывать более значимый вопрос, касающийся избыточного [предложения] на глобальном рынке", - заявила она, выступая в одном из подкомитетов сенатского комитета по ассигнованиям.

31 мая 2018 года занимавший тогда пост министра торговли США Уилбур Росс заявил о введении с 1 июня таможенных пошлин на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики. При этом в США был создан механизм, с помощью которого американские предприятия могли подавать запросы о выводе из-под импортных пошлин приобретаемых ими в других странах стали и алюминия. В ответ на действия США ЕС обложил пошлинами ряд американских товаров.

По словам Тай, предпринятые прежней американской администрацией меры по повышению пошлин положительно сказались на производстве стали в США, но привели к некоторым осложнениям в отношениях с союзниками Вашингтона в Европе, проявившимся в виде ответных шагов ЕС в отношении ряда товаров из США. При этом она воздержалась от каких-либо намеков на возможный пересмотр новой администрацией тарифной политики, принятой при Дональде Трампе. Не дала Тай и прямого ответа на несколько раз заданный ей вопрос о целесообразности объединения усилий США и ЕС в противодействии растущему предложению на мировом рынке сталелитейной продукции из Китая.

"Я надеюсь, что они (в ЕС) осознают проблему и, как и мы, воспринимают ее в качестве серьезного вызова для их возможностей производства и предложения сталелитейной продукции, поэтому, взаимодействуя, мы сможем решить эти вопросы с пошлинами, с тем чтобы мы сообща оценивали будущую перспективу", - заявила она.

Применительно к Китаю Тай уточнила, что ее ведомство проводит в настоящее время полный пересмотр торговой политики в отношении КНР, унаследованной от администрации Трампа, включая допустимость применения в отношении Пекина 301 статьи закона о торговле 1974 года, предусматривающей возможные санкции к "несправедливым торговым партнерам". В ходе этого пересмотра, сказала Тай, она намерена придерживаться условий первой фазы торговой сделки с Китаем, заключенной при Трампе.

Торговая война с Китаем

Прежняя американская администрация фактически развязала торговую войну с Китаем. Она проводила курс на всеобъемлющее ужесточение давления на Пекин и всестороннее сдерживание Китая. Вашингтон ввел пошлины на китайские товары объемом в $370 млрд. Эти пошлины, по некоторым оценкам, обошлись американским импортерам в как минимум $72 млрд с июля 2018 года. Первоначально Байден-кандидат в президенты считал, что первая фаза торговой сделки США с Китаем "провалилась", однако после победы на президентских выборах, в ноябре прошлого года, он заявил, что не планирует "каких-либо незамедлительных действий" по изменению сделки или пошлин на китайские товары.

Церемония подписания соглашения о первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января 2020 года в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд - в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах.

Теги
США
В ЦРПТ заявили, что данные системы маркировки могут выявлять завышенные цены на продукцию
Можно выявлять недобросовестных участников, которые необоснованно многократно завышают цены на продукцию как при производстве, так и в дистрибуции, и рознице
Читать полностью