В США заявили, что соглашение с ЕС по пошлинам на металлы должно учитывать их избыток

ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты прилагают усилия для разрешения имеющихся у них разногласий с Европейским союзом в отношении введенных в США таможенных пошлин на импорт стали и алюминия и ответных мер ЕС, но любое возможное в этой области соглашение должно учитывать проблему избытка предложения металлов на глобальном рынке. Об этом заявила в среду представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

"Я считаю, что решения, к которым мы продвигаемся с нашими торговыми партнерами, должны будут действительно учитывать более значимый вопрос, касающийся избыточного [предложения] на глобальном рынке", - заявила она, выступая в одном из подкомитетов сенатского комитета по ассигнованиям.

31 мая 2018 года занимавший тогда пост министра торговли США Уилбур Росс заявил о введении с 1 июня таможенных пошлин на импорт стали и алюминия из стран Евросоюза, Канады и Мексики. При этом в США был создан механизм, с помощью которого американские предприятия могли подавать запросы о выводе из-под импортных пошлин приобретаемых ими в других странах стали и алюминия. В ответ на действия США ЕС обложил пошлинами ряд американских товаров.

По словам Тай, предпринятые прежней американской администрацией меры по повышению пошлин положительно сказались на производстве стали в США, но привели к некоторым осложнениям в отношениях с союзниками Вашингтона в Европе, проявившимся в виде ответных шагов ЕС в отношении ряда товаров из США. При этом она воздержалась от каких-либо намеков на возможный пересмотр новой администрацией тарифной политики, принятой при Дональде Трампе. Не дала Тай и прямого ответа на несколько раз заданный ей вопрос о целесообразности объединения усилий США и ЕС в противодействии растущему предложению на мировом рынке сталелитейной продукции из Китая.

"Я надеюсь, что они (в ЕС) осознают проблему и, как и мы, воспринимают ее в качестве серьезного вызова для их возможностей производства и предложения сталелитейной продукции, поэтому, взаимодействуя, мы сможем решить эти вопросы с пошлинами, с тем чтобы мы сообща оценивали будущую перспективу", - заявила она.

Применительно к Китаю Тай уточнила, что ее ведомство проводит в настоящее время полный пересмотр торговой политики в отношении КНР, унаследованной от администрации Трампа, включая допустимость применения в отношении Пекина 301 статьи закона о торговле 1974 года, предусматривающей возможные санкции к "несправедливым торговым партнерам". В ходе этого пересмотра, сказала Тай, она намерена придерживаться условий первой фазы торговой сделки с Китаем, заключенной при Трампе.

Торговая война с Китаем

Прежняя американская администрация фактически развязала торговую войну с Китаем. Она проводила курс на всеобъемлющее ужесточение давления на Пекин и всестороннее сдерживание Китая. Вашингтон ввел пошлины на китайские товары объемом в $370 млрд. Эти пошлины, по некоторым оценкам, обошлись американским импортерам в как минимум $72 млрд с июля 2018 года. Первоначально Байден-кандидат в президенты считал, что первая фаза торговой сделки США с Китаем "провалилась", однако после победы на президентских выборах, в ноябре прошлого года, он заявил, что не планирует "каких-либо незамедлительных действий" по изменению сделки или пошлин на китайские товары.

Церемония подписания соглашения о первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января 2020 года в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд - в течение второго года действия соглашения. Речь идет не только о сельскохозяйственной продукции, но и о других американских товарах.