Белоусов провел совещание с участием металлургов по вопросу роста цен на металлопродукцию

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Минпромторг, Минфин и Росрезерв проработают предложения по механизму, предусматривающему возможность рыночного регулирования цен на металлопродукцию. Об этом сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова по итогам совещания по ситуации с ценами на металлопродукцию.

"Минпромторгу России совместно с Минфином России, Росрезервом и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти необходимо доложить в правительство согласованные предложения о целесообразности создания механизма, предусматривающего возможность рыночного регулирования цен, в том числе посредством создания запасов металлопродукции для осуществления ценовых интервенций, аналогично механизму, применяемому при колебаниях цен на зерно", - отметили в секретариате.

В секретариате первого вице-премьера заявили, что поводом для совещания стал резкий рост цен на металлопродукцию и металлопрокат в России, который составил порядка 30% по состоянию на конец 2020 - начало 2021 года. "В правительство неоднократно поступали обращения и жалобы со стороны потребителей металлопродукции, в частности от застройщиков, которые являются крупными потребителями арматуры", - отметили в секретариате.

Как сообщили в секретариате Андрея Белоусова, по результатам обсуждения на заседании Минстрою России совместно с Минтрансом России поручено направить в Минпромторг России и ассоциацию "Русская сталь" информацию о крупных инфраструктурных проектах для проработки возможности заключения прямых договоров на поставку металлопродукции в целях снижения ее стоимости для строителей.

Отмечается, что министерства в течение месяца проработают предложения по мерам господдержки для металлургических компаний.

"Ответственным министерствам поручено в течение месяца совместно с РСПП и ассоциацией "Русская сталь" рассмотреть и при необходимости подготовить предложения по предоставлению мер господдержки для металлургических компаний в зависимости от динамики изменения цен на металл", - сообщили в секретариате.

Там отметили, что по результатам обсуждения Минпромторгу и Минстрою совместно с отраслевыми ассоциациями и заинтересованными организациями необходимо активизировать работу по консолидации заказов на поставку металлопродукции и заключению прямых долгосрочных договоров, предусматривающих фиксацию цены на металлопродукцию.

Как заявили в секретариате, в совещании участвовали первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, заместитель председателя правительства Юрий Борисов, а также представители металлургических компаний.