В Страсбурге и его окрестностях к 2028 году запретят дизельные автомобили

ПАРИЖ, 28 апреля. /ТАСС/. Власти метрополии Страсбурга, включающей в себя этот административный центр департамента Эльзас и еще три десятка ближайших городов, намерены ввести запрет на использование машин с дизельными двигателями. Как сообщили они в среду в своем заявлении, такая мера будет полностью осуществлена в период до 1 января 2028 года.

Президент метрополии Пиа Имбс уточнила, что решение должно еще получить одобрение 12 июля на заседании совета этого объединения городов Восточной Франции. Запрет, по ее словам, будет постепенным и поэтапным с тем, чтобы "обеспечить изменение привычек населения". В частности, машины с дизельным двигателем будут запрещаться поэтапно, в соответствии с уровнем производимого ими загрязнения.

Одновременно с этим власти намерены принимать меры для более широкого использования населением общественного транспорта. В частности, он станет бесплатным для лиц моложе 18 лет. Будут выплачиваться дотации на приобретение электровелосипедов. В регионе протяженность велодорожек будет увеличена до 600 км. Будет расширена сеть трамвайных линий и линий метро. Семьи со скромным достатком получат дотации на приобретение электромобилей.

Воздействие принимаемых мер на экологию региона будет ежегодно оцениваться, причем такие проверки будут усилены в период 2023-2024 годов. Не исключается, что в зависимости от ситуации ряд мер по защите экологии и здоровья граждан будут приняты раньше первоначально намеченных сроков.

Власти признали, что в 33 коммунах метрополии регистрируемые в настоящее время уровни загрязнения выше установленных общеевропейских норм и тех показателей, соблюдение которых рекомендовано Всемирной организации здравоохранения. В первую очередь это касается количества двуокиси азота и сверхмелких частиц PM2,5 в воздухе. Как уточнили эксперты, 60% таких выбросов двуокиси азота и 23% мелких частиц связано с существованием именно автодорожного транспорта.