ВАШИНГТОН, 28 апреля. /ТАСС/. Глава ФРС прогнозирует временный рост цен в США, вызванный увеличением расходов американцев. Об этом председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке.

Он отметил, что ставка будет находиться на нынешнем уровне, пока не будут достигнуты поставленные ФРС США цели, до которых еще далеко.

По словам Пауэлла, осстановление американской экономики до сих пор остается неравномерным, оно еще далеко от завершения.

"Хотя восстановление экономики идет быстрее, чем ожидалось, оно остается неравномерным и далеко от завершения. Пути развития экономики по-прежнему в значительной степени зависят от темпов распространения вируса и мер, предпринимаемых для борьбы с ним", - отметил глава финрегулятора.