В Кировской области недоимка по налогам за 2020 год снизилась на 7%

КИРОВ, 28 апреля. /ТАСС/. Недоимка по налоговым платежам снизилась в 2020 году на 7% в Кировской области и составила на 1 января 1,2 млрд рублей, сообщила в среду министр финансов региона Лариса Маковеева в ходе заседания правительства региона.

"Как положительный момент хочется отметить отсутствие роста недоимки по налоговым платежам по итогам 2020 года. В целом недоимка на 1 января составила 1,2 млрд рублей со снижением к началу 2020 года на 7%, или около 100 млн рублей", - сказала Маковеева.

Она отметила, что работа налоговых органов была адаптирована в прошлом году под новые реалии. "Благодаря информационным и техническим возможностям для налогоплательщиков были созданы условия для комфортного исполнения налоговых обязательств, получения государственной поддержки", - пояснила Маковеева.

По ее словам, не допустить роста недоимки позволили меры поддержки бизнеса. "По экспертной оценке, антикризисная поддержка бизнеса по региональным законам, принятым на 2020 год, составляет порядка 280 млн рублей. Кроме того, были сохранены все ранее принятые налоговые преференции для налогоплательщиков - организаций и физических лиц. В целом налоговые расходы регионального уровня в 2020 году оцениваются в объеме 1,6 млрд рублей", - сказала министр.

Для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в Кировской области в 2020 году были утверждены такие меры поддержки, как отсрочка по страховым и налоговым взносам, реструктуризация налоговых платежей, субсидии на выплату заработной платы, беспроцентные кредиты. Также были разработаны антикризисные заемные продукты, которые предоставляет кировский центр "Мой бизнес".