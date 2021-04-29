Аналитики сообщили, что россияне стали чаще совершать онлайн-покупки в кредит

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Россияне в первом квартале 2021 года стали чаще совершать онлайн-покупки в кредит или рассрочку. Так, по данным за февраль - март объем таких платежей вырос почти на 40%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного аналитиками компании ЮKassa (есть в распоряжении ТАСС).

"Продажи товаров и услуг в кредит или рассрочку через интернет активно растут. В феврале - марте 2021 оборот платежей за такие покупки увеличился на 38% относительно этого же периода годом раньше. В то же время средний чек стал больше на 20%, число продаж - на 14%", - говорится в исследовании.

Коммерческий директор ЮMoney (в состав которой входит ЮKassa, принадлежит Сбербанку) Оксана Коробкина отмечает, что модель "покупай сейчас, плати потом" набирает популярность как в России, так и в мире. "Массовая самоизоляция только укрепляет этот тренд. Последние несколько лет он активно развивается и в России. Так, с 2019 года обороты платежей в кредит или рассрочку через наш сервис выросли в 2,3 раза, средний чек - во столько же", - отмечает она.

По словам Коробкиной, существенный рост показывают покупки в кредит в категории "образование". "EdTech в России по разным оценкам растет ежегодно на 17-25%, а финансовая доступность полезного цифрового контента становится драйвером роста этого направления", - добавила коммерческий директор ЮMoney.

По данным компании, большая часть заказов, оплаченных в кредит или рассрочку, приходится на суммы до 50 тыс. рублей - таких покупок было 74%. Доля продаж на суммы от 50 тыс. до 100 тыс. рублей составила 19%, от 100 тыс. до 150 тыс. рублей - 6%. Примерно в половине случаев (47%) россияне берут кредит или рассрочку на 12 месяцев, в 39% - на полгода.

При этом аналитики ЮKassa отмечают в 2021 году улучшение платежной дисциплины должников. Так, в 2021 году россияне успешно погасили 95% кредитов и рассрочек, в 2020 г. этот показатель был на 10% меньше.