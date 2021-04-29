В Минэнерго России обсудили вопрос модернизации электросетей в Абхазии

СУХУМ, 29 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган в ходе встречи с заместителем министра энергетики РФ Евгением Грабчаком обсудила вопросы восстановления электросетевой инфраструктуры Абхазии. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики Абхазии.

"В Москве состоялась встреча Кристины Озган с Евгением Грабчаком. Основной темой была разработка и реализация программы восстановления электросетевой инфраструктуры - модернизация передающих и распределительных сетей Республики Абхазия. Озган и Грабчак обсудили возможность заключения долгосрочного контракта на поставку приборов учета, остро необходимых республике для повышения собираемости платежей", - говорится в сообщении.

В ближайшие дни ожидается поставка материалов для ремонтных работ на высоковольтной линии "Ачгуара", являющейся ключевой в энергосистеме республики. Ее ремонт понизит аварийность. "Уже сформирован план мероприятий. В Минэнерго РФ выразили готовность оказать техническую поддержку для реализации качественных работ в кратчайшие сроки", - сообщает пресс-служба Минэкономики Абхазии.

Во вторник после завершения ремонта деривационного тоннеля Ингурской ГЭС, длившегося чуть более трех месяцев, прекращен переток электроэнергии из России в Абхазию, осуществляемый на время остановки единственной станции на ремонт.