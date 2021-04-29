ИНТЦ в Хабаровском крае будет ориентирован на пять направлений

ХАБАРОВСК, 29 апреля. /ТАСС/. Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ), который планируется создать в Хабаровском крае, будет ориентирован на развитие пяти кластеров в области недропользования, создания новых материалов, климата и возобновляемых энергоресурсов, информационных технологий, социально-экономического развития Дальнего Востока. Об этом сообщил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в четверг на международной конференции "Социально-экономическое развитие Востока России: новые вызовы и стратегические ориентиры".

"ИНТЦ целесообразно ориентировать на развитие пяти взаимосвязанных кластеров: "Недра" - исследования, направленные на развитие минерально-сырьевой базы, "Инжиниринг промышленности и городской среды" - создание новых материалов, "Зеленый кластер" - воспроизводство возобновляемых природных ресурсов, исследования Амура, изменения климата, "Цифровой регион" - развитие методов системного анализа и информационных технологий, "Междисциплинарный кластер" - исследования в области социально-экономического развития дальневосточного макрорегиона, экономика "свободного времени" - сказал Дегтярев.

Он уточнил, что сейчас правительство края готовит пакет документов под создание ИНТЦ.

Среди кластеров, на развитие которых планируется ориентировать ИНТЦ, - "Недра"

Вопрос закрепления за Хабаровским краем статуса дальневосточной инновационной агломерации, учитывая имеющуюся здесь образовательную среду и перспективу создания инновационного научно-образовательного технологического центра, обсуждался на встрече Дегтярева и заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, сообщала пресс-служба правительства региона. Речь шла о том, что у властей края есть все инструменты, начиная от научного потенциала до высокотехнологичных производственных мощностей, и перспективы выйти на международный образовательный уровень.