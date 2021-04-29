Северо-восток Сахалина и материк свяжут прямым авиарейсом

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 апреля. /ТАСС/. Рейсы по авиамаршруту Ноглики (северо-восток Сахалина) - Хабаровск будут запущены с июля этого года, сообщается в четверг в официальном Telegram-канале губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.

Сейчас сахалинцы могут добраться до материка только на самолетах из Южно-Сахалинска или из Охи на самом севере острова. Альтернативный путь - путешествие на пароме из порта Холмск, который также расположен в южной части. Остальным жителям острова сначала приходится до этих мест добираться на поездах или самолетах, а затем уже следовать на материк.

"Важно, чтобы жители Ноглик [и близлежащих районов] при необходимости могли беспрепятственно и быстро добираться до материка. Учитывая наши территориальные особенности, самое удобное для этого - прямое авиасообщение", - рассказал Лимаренко.

По данным областных властей, по инициативе губернатора маршрут включен в список субсидируемых из федерального бюджета.

"Вопросы транспортной доступности являются первоочередными для Сахалинской области, так как регион островной. Многие сферы деятельности на островах в первостепенной или косвенной форме зависят именно от транспортной доступности. Очень важно, чтобы островитяне не тратили деньги и время на то, чтобы добраться сначала до одной точки Сахалина, а потом еще и до материка", - прокомментировали ТАСС в правительстве региона.

Повышение транспортной доступности территорий и развитие внутреннего туризма - среди задач, которые президент РФ Владимир Путин поставил перед главами дальневосточных регионов. В мае 2020 года вице-премьер правительства РФ - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с губернаторами разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии.