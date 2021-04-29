Власти Хабаровского края предложили сократить льготы для сырьевых проектов компаний в ДФО

ХАБАРОВСК, 29 апреля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края предложили исключить часть льгот для компаний на Дальнем Востоке, которые реализуют сырьевые проекты, из-за их неэффективности для экономики регионов. Об этом сообщил врио губернатора края Михаил Дегтярев во время своего выступления на международной научно-практической конференции "Социально-экономическое развитие Востока России: новые вызовы и стратегические ориентиры".

"Сырьевые проекты на Дальнем Востоке нуждаются в поддержке в связи с удаленностью, более сложными горно-геологическими условиями освоения месторождений. Однако их целесообразно поддерживать рентными механизмами, предусмотрев дифференциацию по налогу на добычу полезных ископаемых, исключив льготы по налогам на прибыль, имущество", - сказал Дегтярев.

Преференциальные режимы на Дальнем Востоке предоставляют льготы инвесторам по налогам на прибыль, имущество, добычу полезных ископаемых, землю. Применяются льготные ставки арендной платы за предоставленные земельные участки, действует механизм предоставления земли инвестиционным проектам без проведения торгов, государством финансируются расходы по созданию инфраструктуры для реализации проектов и другое. "Уже накоплен определенный опыт использования этих механизмов. И, на наш взгляд, можно внести ряд предложений по их корректировке. Преференции должны быть не просто методом привлечения инвестиций, но и способом управления структурой экономики. Тем не менее, пока предоставляемые льготы и преференции носят "линейный" характер. Они структурно одинаковы как для традиционных сырьевых проектов, так и для более сложных обрабатывающих производств. Образно сравнивая, нет разницы, "рубите ли вы дрова" или "производите самолеты пятого поколения", - сказал Дегтярев.

В качестве примера такого дисбаланса глава региона привел один из сырьевых проектов на территории края, который пользуется преференциальным режимом поддержки инвестиций. Инвестору предоставляются льготы по прибыли, имуществу, по налогу на добычу полезных ископаемых. Объем вложений по проекту составил 3 млрд рублей. "Чистый" же объем льгот - льготы минус фактически уплаченные налоги - за счет краевого бюджета только за 2016 - 2020 годы составил 5,96 млрд рублей. То есть сырьевой проект окупился более чем в два раза. Вряд ли это справедливо", - отметил Дегтярев.

Общий пакет инвестиционных проектов на территории края до 2030 года превышает 2,6 трлн рублей.

Международная научно-практическая конференция "Социально-экономическое развитие Востока России: новые вызовы и стратегические ориентиры" проходит в Хабаровске 29 и 30 апреля. В ней принимают участие представители Российской академии наук, ведущих университетов, федеральных и региональных органов исполнительной власти. К дискуссиям приглашены ученые из Москвы, Новосибирска, Хабаровска, а также иностранные экономисты из Японии, Китая, Республики Корея.