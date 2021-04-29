В Абхазии сообщили, что увеличат поставки клубники в Россию

СУХУМ, 29 апреля. /ТАСС/. Экспорт клубники из Абхазии в РФ будет увеличен, уже экспортированы первые 14 тонн ягод. Об этом сообщает официальный сайт торгово-промышленной палаты (ТПП) Абхазии.

Первый урожай клубники начинают собирать в середине апреля. По данным государственного таможенного комитета Абхазии, в 2020 году с апреля по декабрь в Россию экспортировали 280 тонн клубники.

"Производство клубники в последнее время развивается серьезными темпами, количество плантаций из года в год увеличивается. Согласно анализу экспертов ТПП Абхазии, в этом сезоне ожидаемый общий объем урожая клубники в двух самых крупных фирмах составит 1 200 тонн. Кроме того, в личных подсобных хозяйствах планируется собрать до 885 тонн ягод. Данные объемы свидетельствуют о том, что экспорт клубники в РФ будет увеличен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сбор урожая начался совсем недавно, в Россию уже отправлены первые партии - порядка 14 тонн. Абхазскую клубнику можно купить не только на рынках Южного и Северного федеральных округов, но и в центральной части России.

По информации ТПП Абхазии, на сегодняшний день в Очамчырском и Гулрыпшском районах в общей сложности функционируют 17 предприятий и личных подсобных хозяйств, но основные производители клубники в республике - тепличное хозяйство индивидуального предпринимателя Баталбея Авидзба и ООО "Альбион", которые в этом году высадили в два раза больше клубничных кустов, чем в прошлом году. Всего в республике под клубникой занято 53 га как в теплицах, так и в открытом грунте. Выращивают ягоды трех сортов: "Клери", "Рубиген" и "Альбион".