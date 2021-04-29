Совладелец Внуково прогнозирует подорожание авиабилетов

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Цены на авиабилеты в России, подешевевшие в 2020 году на фоне пандемии, летом вернутся на уровень 2019 года. Такое мнение высказал совладелец аэропорта Внуково Виталий Ванцев в интервью изданию РБК , опубликованном в четверг.

"Я уверен, что летом произойдет возврат цен до уровня 2019 года, а после этого они пойдут вверх в 2022 году. Это очевидные вещи, есть законы экономики, с ними спорить абсолютно бессмысленно - либо нужно закрываться, либо повышать тарифы. Но поднимать нужно очень грамотно и аккуратно, чтобы не потерять загрузку", - сказал Ванцев.

Он добавил, что средний чек в 2020 году на одних и тех же направлениях значительно снизился в сравнении с 2019 годом.

В апреле газета "Известия" сообщила, что стоимость авиабилетов, купленных в январе - марте в некоторые города России с вылетом в апреле - июне повысилась на 15-120% по сравнению с 2019 годом. Издание ссылалось на данные агрегаторов Aviasales, "Туту.ру", Кupibilet и OneTwoTrip. Однако в Минтрансе РФ данную информацию опровергли.