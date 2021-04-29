"Россети Московский регион" увеличили чистую прибыль по РСБУ в I квартале в 1,4 раза

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Компания "Россети Московский регион" (ранее МОЭСК, входит в группу "Россети") по итогам января - марта 2021 года получила 6,45 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), что в 1,4 раза больше показателя за первый квартал 2020 года, следует из материалов компании.

Выручка компании за отчетный период увеличилась на 15%, до 48,32 млрд рублей.

Валовая прибыль возросла в годовом выражении в 1,4 раза, до 8,1 млрд рублей, а прибыль до налогообложения составила 7,84 млрд рублей, что на 36,2% выше, чем годом ранее.

Компания "Россети Московский регион" - одна из крупнейших электросетевых компаний страны, работающая на территории Московского региона. Она входит в группу "Россети" и обслуживает более 600 подстанций, более 73 тыс. км воздушных линий и около 80 тыс. км кабельных сетей.