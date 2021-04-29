Законопроект об упрощении внесудебного банкротства для малоимущих внесли в Госдуму

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Группа депутатов от фракции "Единая Россия" внесла в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий возможность использования процедуры внесудебного банкротства малоимущими гражданами и пенсионерами, чей доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ. Документ размещен в электронной базе данных Госдумы.

Сейчас воспользоваться процедурой внесудебного банкротства (в заявительном порядке через МФЦ) граждане могут в случае, если сумма долга составляет от 50 тыс. до 500 тыс. рублей, а также если ранее судебные приставы не нашли имущество (в том числе доходы) гражданина-должника и, вследствие этого, вернули исполнительный лист взыскателю (кредитору). С момента вступления в силу закона, по данным Федресурса, подано всего лишь 56 заявлений о признании граждан банкротами в рамках внесудебной процедуры банкротства, указывают авторы законопроекта.

Таким образом процедурой внесудебного банкротства на сегодня не смогут воспользоваться граждане, чей доход равен или меньше прожиточного минимума, в том числе малоимущие граждане и пенсионеры, поскольку они ежемесячно получают свой доход (заработную плату, пенсию или иной доход). В связи с пандемией коронавируса на сегодня в России наблюдается снижение благосостояния граждан, а также рост просроченной задолженности по долговым обязательствам, отмечают авторы документа.

Для обеспечения доступности внесудебного банкротства этой категории граждан и недопущения роста бедных в стране законопроектом предлагается установить возможность подачи заявления о признании банкротом во внесудебном порядке без условия окончания исполнительного производства в связи с возвращением исполнительного документа взыскателю гражданам, чей ежемесячный доход не превышает двух величин прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ по месту жительства этого гражданина для соответствующей социально-демографической группы населения при условии отсутствия у этого гражданина имущества, на которое может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Принятие законопроекта позволит обеспечить доступ к процедуре внесудебного банкротства гражданам, чей доход равен или меньше прожиточного минимума (в том числе малоимущим гражданам и пенсионерам), которые не в состоянии в силу отсутствия средств проходить процедуру банкротства в судебном порядке, говорится в пояснительной записке.