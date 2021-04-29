Авиакомпании увеличили в марте перевозки пассажиров на 1,3%

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российские авиакомпании в марте этого года увеличили перевозки на 1,3%, до 6,49 млн пассажиров по сравнению с мартом прошлого года. Это следует из уточненных данных Росавиации. Ранее из оперативных данных следовало, что перевозки сократились в марте на 1,7%, до 6,46 млн.

В январе - марте компании сократили перевозки на 27%, до 17 млн пассажиров.

В марте авиакомпания S7 уменьшила перевозки на 1,3%, до 3,56 млн пассажиров, "Аэрофлот" - на 52,8%, до 3,2 млн, "Победа" - увеличила на 10,5%, до 2,7 млн. "Уральские авиалинии" перевезли 1,4 млн пассажиров (минус 21,4%), а "Россия" - 1,3 млн пассажиров (минус 9,8%).