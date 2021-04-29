Прибыль Сбербанка за I квартал выросла более чем в 2,5 раза

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Прибыль Сбербанка по международным стандартам финансовым отчетности (МСФО) по итогам января - марта 2021 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее более чем в 2,5 раза и достигла 304,5 млрд рублей, следует из материалов банка.

"Чистая прибыль Сбера за 1 квартал 2021 года составила 304,5 млрд рублей в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Прибыль на обыкновенную акцию составила 14,19 рублей (+153,4% г/г). Рентабельность капитала составила 24,3%, рентабельность активов 3,3%", - следует из материалов банка.

Розничный кредитный портфель вырос за отчетный период на 3,9% и составил 9,7 трлн рублей. Доходность розничных кредитов снизилась за квартал на 50 базисных пунктов, до 11,1% - как за счет замещения портфеля новыми кредитами по более низким ставкам, так и на фоне роста доли ипотечного кредитования до 56,4%. По данным банка, ипотечный портфель вырос за первый квартал 2021 года на 4,5%.

Корпоративный кредитный портфель, согласно отчетности, достиг 15,8 трлн рублей, прибавив 0,8% в январе - марте 2021 года.

Средства физических лиц снизились за отчетный период на 0,8% и составили 16,5 трлн рублей. При этом остаток средств на текущих счетах остается стабильными. Средства юридических лиц выросли на 15%, до 10,5 трлн рублей.

Совокупные расходы на кредитный риск составили 25,5 млрд рублей за первый квартал 2021 года, снизившись более чем в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.