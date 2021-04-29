"Газпром" сократил чистую прибыль в 2020 году почти в девять раз

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. "Газпром" в 2020 году получил 135,34 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, относящейся к акционерам, что почти в девять раз ниже показателя за 2019 год (1,2 трлн рублей), следует из материалов компании.

Выручка "Газпрома" за отчетный период упала на 17,4% - до 6,32 трлн рублей.

Прибыль, относящаяся к неконтролирующей доле участия, снизилась в 2,5 раза - до 27 млрд руб.

Капитальные затраты "Газпрома" снизились на 14%, до 1,52 млрд руб.

На фоне снижения показателей в целом за год, в "Газпроме" отметили, что итоги IV квартала превзошли ожидания. Чистая прибыль за IV квартал 2020 года составила 354 млрд руб., "что полностью перекрыло убыток за предыдущие девять месяцев и обеспечило положительный результат по итогам года в целом", говорится в комментарии заместителя председателя правления "Газпрома" Фамила Садыгова. EBITDA "Газпрома" в IV квартале также достигла наибольшего значения за последние семь кварталов - 531 млрд руб., добавил он.

Размер дивидендной базы за 2020 г. составил 594 млрд руб. Правление холдинга уже предложило выплатить акционерам 50% от скорректированной чистой прибыли уже по итогам 2020 г., что эквивалентно 12,55 руб. на акцию, отметил Садыгов.

Как отмечается в пресс-релизе "Газпрома", чистая выручка от продажи газа уменьшилась на 20%, до 3,05 трлн руб., что в основном было вызвано снижением средних цен и объемов реализованного газа в сегменте "Европа и другие страны". Чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны уменьшилась на 27%, до 1,8 трлн руб. "Это объясняется главным образом снижением средних цен (включая акциз и таможенные пошлины), выраженных в рублях, на 24% и снижением объемов продаж газа в натуральном выражении на 6%, или на 13,4 млрд куб. м", - поясняется в отчетности. При этом средние цены в долларах США снизились на 32%.