Группа НЛМК выплатит дивиденды за IV квартал 2020 года из расчета 7,25 рубля на акцию

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Акционеры группы НЛМК на годовом собрании утвердили выплату дивидендов за IV квартал 2020 года из расчета 7,25 рубля на акцию, следует из сообщения компании.

Таким образом, общая сумма дивидендов за период составит 43,45 млрд рублей, или $570 млн.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 11 мая.

За I квартал 2020 года НЛМК выплатил дивиденды из расчета 3,21 рубля на акцию, за II квартал - 4,75 рубля на акцию, за III квартал - 6,43 рубля на акцию. За I квартал 2021 года совет директоров НЛМК рекомендовал выплату дивидендов из расчета 7,71 рубля на акцию.

Таким образом, суммарные дивиденды компании за 2020 год составили 21,64 рубля на одну акцию.

В марте 2019 года группа НЛМК утвердила новую дивидендную политику, предполагающую выплаты акционерам до 100% свободного денежного потока при условии, что соотношение чистый долг/показатель EBITDA не превышает 1х. Если соотношение чистый долг/EBITDA выше 1х, то группа может выплатить акционерам 50% свободного денежного потока. Соотношение чистый долг/EBITDA НЛМК на конец I квартала 2021 года составило 0,65x.

Группа НЛМК - крупнейший в России производитель стальной продукции. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству жидкой стали компании превышают 17 млн т в год. Основной акционер НЛМК Владимир Лисин контролирует 79,3% акций компании, free float - 20,7%.

