Совладелец Внуково оценил потери авиарынка от ограничения полетов в Турцию

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Авиационный рынок РФ потеряет около 6-7 млрд рублей выручки из-за ограничения полетов в Турцию в течение полутора месяцев. Об этом в интервью РБК заявил совладелец Внуково Виталий Ванцев.

"В целом за полтора месяца авиационный рынок потеряет порядка 6-7 млрд рублей выручки. Но это не самые большие потери, потому что май еще не пик сезона. Пик начинается в июне-июле, поэтому мы надеемся на восстановление", - сказал он.

При этом Ванцев отметил, что нельзя не учитывать риски, которые бы понесла экономика, если бы полеты в Турцию не ограничивались.

"В то же время, когда мы говорим про потери выручки, нельзя не говорить о том, какие потери мы понесли бы, если бы туда полетели. Сколько бы вернулось из Турции людей, зараженных коронавирусом, и заразило бы находящихся здесь? Чем бы это закончилось в целом для страны? Новыми локдаунами. Что это было в деньгах для экономики, мы увидели в прошлом году. Само по себе решение (об ограничении полетов в Турцию - прим. ТАСС) понятно и рынком воспринимаемо", - отметил он.

Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за новой вспышки коронавируса, количество рейсов сокращено до двух в неделю на взаимной основе. Также приостановлены рейсы в Танзанию.