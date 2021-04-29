"Яндекс" договорился о покупке банка "Акрополь"

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. "Яндекс" договорился о покупке московского банка "Акрополь", сумма сделки составит 1,1 млрд рублей, в том числе 75 млн рублей - премия к капиталу за покупку, говорится в сообщении компании.

"Яндекс" заключил соглашение о покупке банка "Акрополь", в результате сделки к компании перейдут лицензии "Акрополя", включая банковскую универсальную. Сумма сделки составит 1,1 млрд рублей, из них 75 млн рублей - премия к капиталу за покупку. Более 85% активов "Акрополя" приходится на портфель ликвидных ценных бумаг и средства на счетах в Банке России", - отмечается в сообщении.