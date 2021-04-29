"Норникель" проведет рекультивацию земель в зоне разлива ГСМ в 2021-2022 годах

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Компания "Норильский никель" в 2021-2022 годах проведет рекультивацию земель в зоне разлива ГСМ на ТЭЦ-3 в Норильске на севере Красноярского края. Об этом говорится в "Белой книге" - докладе компании о разливе дизельного топлива, опубликованном в четверг.

"Белую книгу" компания выпустила в четверг вместе с отчетом об устойчивом развитии в 2020 году. В документе содержатся сведения о хронологии аварии в Норильске, этапах и итогах ее ликвидации, последующих разноплановых исследованиях обстановки после нее, а также планах последующих экологических и социальных мероприятий "Норникеля" и организационных решениях в структуре компании.

В конце мая 2020 года один из топливных резервуаров на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК, "дочка" "Норникеля"), разрушился из-за проседания опор хранилища. В результате разгерметизации из резервуара вылилось более 20 тыс. тонн нефтепродуктов.

"В 2021-2022 годах компания будет проводить комплекс технических и биологических мероприятий по рекультивации загрязненных и нарушенных земель, которые будут включать мероприятия по восстановлению их хозяйственной и экологической ценности: посев смеси семян, внесение минеральных и органических удобрений, способствующих ускорению процесса восстановления плодородия нарушенных земель", - говорится в документе. По итогам рекультивации земли будут восстановлены до пригодного для использования состояния. Кроме того, в планах компании в 2021-2023 годах реализовать программы по выпуску мальков ценных пород рыб в реки Норильско-Пясинской системы для поддержания популяции этих видов рыб, строительство трех рыбоводных объектов. Также "Норникель" разрабатывает программы мониторинга почв, вод, растительности и животного мира в зоне разлива ГСМ.

Арбитражный суд Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб окружающей среде при разливе топлива на норильской ТЭЦ-3. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд рублей.

Как сообщила ранее вице-премьер России Виктория Абрамченко, средства, полученные по суду от "дочки" "Норникеля" в качестве компенсации ущерба, в первую очередь направят на поддержку экологических проектов в Красноярском крае. "Норникель" полностью оплатил сумму ущерба.