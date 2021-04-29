ЦБ выявил "дыру" в капитале Нефтепромбанка в размере 345,8 млн рублей

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) московского Нефтепромбанка, у которого 9 апреля этого года Банк России отозвал лицензию, составил 345,846 млн рублей, говорится в материалах регулятора.

Согласно оценке временной администрации, активы кредитной организации составляют 6 млрд 939,561 млн рублей, тогда как общий объем обязательств составляет 7 млрд 285,407 млн рублей.

Банк России приказом от 9 апреля 2021 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нефтепромбанка. По данным ЦБ, банк утратил собственные средства, проводил операции, имеющие признаки вывода активов, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

По величине активов Нефтепромбанк по данным на 1 марта занимал 201-е место в банковской системе РФ.