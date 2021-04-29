Мишустин предложил премьерам ЕАЭС обсудить сотрудничество в космической сфере и экономике

КАЗАНЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что интерес к работе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) возрастает, а решения, которые будут приняты на заседании Евразийского межправительственного совета в Казани, придадут новый импульс развитию сотрудничества.

"Наша встреча подтверждает еще раз растущий интерес к евразийской интеграции", - сказал председатель российского правительства, открывая в четверг заседание Евразийского межправсовета в узком составе. Он обратил внимание, что в его работе примут участие представители государств-наблюдателей - Кубы, Молдавии, Узбекистана, а также приглашенные гости из Таджикистана и Туркмении.

Глава кабинета министров РФ напомнил, что 12 апреля отмечалось 60-летие полета Юрия Гагарина в космос. "Символично, что мы рассмотрим доклад о программе по созданию системы по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг", - считает Мишустин. Он также предложил обменяться мнениями "о перспективах развития сотрудничества в области космических исследований".

"Повестка дня заседания содержит ряд важных вопросов, которые определяют основные направления нашей работы в промышленности, сельском хозяйстве, во многих других отраслях. Убежден, что решения, которые будут приняты на заседании, придадут новый импульс интеграции в Евразийском экономическом союзе", - отметил председатель российского правительства.