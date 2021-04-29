Мишустин рассчитывает на восстановление динамики по товарообороту с Таджикистаном

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что показатели взаимной торговли России и Таджикистана восстановятся после спада из-за пандемии.

"Россия является одним из ведущих внешнеторговых партнеров Таджикистана. К сожалению, коронавирус внес свои поправки в нашу торгово-экономическую деятельность. По итогам прошлого года товарооборот между нашими странами снизился на 15%. Но мы рассчитываем, что общими усилиями восстановим динамику. Межправкомиссия, которую с нашей стороны возглавляет вице-премьер А. Оверчук, надеюсь, хорошо поработает, чтобы мы не только вернулись, но даже превысили прежние показатели нашей взаимной торговли", - сказал Мишустин в четверг на встрече с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой на полях заседания Евразийского межправительственного совета в Казани. Слова главы российского кабмина приводятся на сайте правительства РФ.

Мишустин подчеркнул, что Душанбе традиционно выступает стратегическим партнером Москвы и союзником в Центральной Азии. "Наши отношения были всегда основаны на принципах дружбы, взаимного уважения и братства. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы вывести их на новый уровень, наполнить новыми перспективными совместными проектами", - сказал премьер-министр РФ, отметив крупные проекты двух стран в энергетике, промышленности, агропромышленном комплексе. По его словам, приоритетное внимание по линии правительства уделяется и совместной борьбе с коронавирусом.

Мишустин передал теплые приветы и наилучшие пожелания президенту Таджикистана Эмомали Рахмону от президента РФ Владимира Путина и от себя лично, а также поздравил со священным для мусульман месяцем Рамадан.