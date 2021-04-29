В кабмине поддержали внесудебную блокировку сайтов для перевода денег нелегальным казино

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала с замечаниями проект, наделяющий Федеральную налоговую службу (ФНС) правом инициировать внесудебную блокировку сайтов платежных организаций, через которые игроки переводят деньги нелегальным онлайн-казино и лотереям. Об этом говорится в проекте заключения кабмина, с которым ознакомился ТАСС.

Законопроект разработан для противодействия незаконной деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр в интернете, он предусматривает ограничение денежных переводов в пользу организаторов такой деятельности, указывается в пояснительной записке.

В кабмине предложили изложить нормы документа, определяющие критерии для признания территории РФ местом организации и проведения азартных игр (лотерей) в интернете, "по аналогии с нормами статьи 148 Налогового кодекса РФ и отнести к числу таких критериев использование соответствующего сетевого адреса и (или) абонентского номера для участия в азартных играх (лотереях)". Комиссия также выступила за наделение правительства правом по согласованию с Банком России определять "порядок доведения информации, содержащейся в перечне иностранных поставщиков платежных услуг, оказывающих услуги по переводу денежных средств организаторам незаконных азартных игр (лотерей), до сведения кредитных организаций". Помимо этого, в кабмине рекомендовали уточнить положения проекта, касающиеся разрешений и лицензий на организацию и проведение азартных игр, а также предусмотреть внесение корреспондирующих изменений в соответствии с законом о едином регуляторе азартных игр.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии доработки с учетом высказанных замечаний", - резюмируется в проекте отзыва.

Правительственная комиссия также поддержала с замечаниями инициативу об административных штрафах за нарушение положений законопроекта о внесудебной блокировке сайтов, используемых для перевода денег нелегальным казино и лотереям. "Принятие законопроекта позволит повысить эффективность мер по противодействию незаконной деятельности в сфере организации и проведения лотерей и азартных игр и стимулировать кредитные организации, платежных агентов и операторов связи к добросовестному исполнению вводимых требований, а также соблюдению устанавливаемых запретов и ограничений", - считают в кабмине.

Оба документа были разработаны председателем комитета Госдумы по экономической политике Сергеем Жигаревым и главой комитета по информационной политике Александром Хинштейном. 22 апреля нижняя палата парламента приняла основной законопроект в первом чтении. Поправки в Кодекс об административных нарушениях пока не внесены на рассмотрение палаты.