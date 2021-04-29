ВВП США в I квартале увеличился на 6,4% в годовом исчислении

ВАШИНГТОН, 29 апреля. /ТАСС/. ВВП США в I квартале 2021 года увеличился на 6,4% в годовом исчислении. Это следует из распространенных в четверг предварительных данных Министерства торговли США.

"Рост ВВП в первом квартале отражает продолжающееся восстановление экономики, открытие [после пандемии] предприятий и продолжающиеся ответные меры со стороны властей, предпринимаемые в связи с пандемией", - отмечает американское ведомство. В IV квартале прошлого года темпы роста экономики США составили 4,3%.

Во втором квартале прошлого года ВВП США упал на рекордные за всю историю страны 31,4%, поскольку последствия пандемии ударили по предприятиям, а миллионы сотрудников оставались дома. Затем в третьем квартале ВВП рос рекордными темпами (на 33,4%) в связи с возобновлением работы ряда предприятий.

В начале апреля Международный валютный фонд улучшил прогноз по темпам роста ВВП США в текущем году до 6,4%, а в 2022-м - до 3,5%.