"Энел Россия" планирует ввести в эксплуатацию Азовскую ВЭС 1 мая

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Компания "Энел Россия" (входит в итальянскую Enel) планирует начать коммерческую эксплуатацию Азовской ветроэлектростанции (ВЭС) 1 мая 2021 года, следует из презентации компании к отчету за I квартал.

Ранее глава компании Стефан Звегинцов сообщал журналистам, что ввод Азовской ВЭС намечен на июнь 2021 года.

"Совет рынка" предоставлял "Энел России" отсрочку штрафов из-за переноса ввода Азовской ВЭС на четыре месяца, в течение которой компания должна подписать с покупателями мощности соглашение, в котором будет признан факт наступления обстоятельств непреодолимой силы. По оценке "Энел Россия", ежемесячный штраф за несвоевременный ввод Азовской ВЭС для компании составил бы 30 млн рублей, по Кольской ВЭС - 60-65 млн рублей.

О компании

Производственными филиалами "Энел Россия" являются три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность общества составляет 5,6 тыс. МВт по выработке электроэнергии и 2 тыс. Гкал/ч по выработке тепла.

Помимо этого, компания реализует три проекта в сфере ветрогенерации: Азовская ВЭС (90 МВт), Кольская ВЭС (201 МВт), Родниковская ВЭС (71 МВт).