Планы грузоотправителей по перевалке грузов в морских терминалах РФ актуализируют

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Минэнерго и Минтранс РФ проанализируют планы грузоотправителей по объемам перевалки грузов в морских терминалах. Об этом сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова по итогам совещания о реализации проекта комплексного развития Мурманского транспортного узла.

"Первый вице-премьер поручил Минэнерго России совместно с Минтрансом России провести анализ заявленных планов грузоотправителей по объемам перевалки грузов в морских терминалах в целях подтверждения их актуальности с учетом конъюнктуры на мировых рынках", - отметили в секретариате.

Кроме того, в секретариате сообщили, что Минтрансу совместно с заинтересованными сторонами по итогам совещания поручено увязать проекты строительства портовых терминалов на западном берегу порта Мурманск, а также ближних и дальних железнодорожных подходов по срокам введения в эксплуатацию и пропускным мощностям. "Также министерство должно ускорить работу по заключению контракта с подрядчиком по строительству ближних железнодорожных подходов к морскому терминалу "Лавна", - говорится в сообщении.

Помимо этого, Андрей Белоусов поручил Минтрансу России совместно с АО "ГТЛК" ускорить работу по определению технического заказчика проекта по строительству морского терминала "Лавна" и актуализировать план мероприятий реализации проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла", добавили в секретариате.

В совещании участвовали заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, губернатор Мурманской области Андрей Чибис, представители Минтранса России, Минэнерго России, Минфина России и Минэкономразвития России, генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров, генеральный директор АО "ГТЛК" Евгений Дитрих и грузоотправители.

После совещания в беседе с ТАСС губернатор Мурманской области Андрей Чибис отметил, что Мурманский транспортный узел (МТУ) заработает уже в ближайшие два года. "Планируется, что первый груз пойдет уже в 2023 году, а после 2024 года объем перевалки грузов в морском терминале "Лавна" составит 18,6 млн тонн", - сказал губернатор.

Строительство терминала "Лавна" в Мурманской области началось весной 2018 года. Изначально выход на проектную мощность был запланирован в 2022 году, затем график строительства скорректировали, сейчас ввод в эксплуатацию намечен на 2023 год. Порт "Лавна" - один из якорных проектов Мурманского транспортного узла.

О проекте МТУ

Проект "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла" (КРМТУ) реализуется в соответствии с федеральными стратегическими документами и Транспортной стратегией Российской Федерации до 2030 года. Цель проекта - создание действующего круглогодично глубоководного морского хаба-центра по переработке грузов интегрированного в международный транспортный коридор Север - Юг. Проектом МТУ предусмотрено создание транспортной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива, в том числе угольного и нефтяного терминалов, а также железнодорожной инфраструктуры, включая строительство железнодорожной ветки Выходной - Лавна. В проект также входит реконструкция угольного терминала и строительство контейнерного терминала на восточном берегу Кольского залива.