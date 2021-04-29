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"Норникель" разработает новую политику взаимодействия с экологами и этнологами

Подготовка новой политики будет включать консультации с экологическим сообществом и другими заинтересованными сторонами

ТАСС, 29 апреля. Компания "Норникель" разработает новую политику взаимодействия с экологами, экспертами-этнологами и представителями коренных малочисленных народов Севера. Об этом говорится в "Белой книге" - докладе компании о разливе дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске в мае 2020 года, опубликованном в четверг.

"Белую книгу" компания выпустила в четверг вместе с отчетом о развитии в 2020 году. В документе содержатся сведения о хронологии аварии в Норильске, этапах ее ликвидации, планах экологических и социальных мероприятий "Норникеля", оргрешениях в структуре компании.

"Норникель" разрабатывает политику по взаимодействию с внешними заинтересованными сторонами, включая коренные народы, основанную на ведущих международных стандартах и передовой практике", - говорится в документе. Подготовка данной политики будет включать консультации с экологическим сообществом, представителями КМНС, другими заинтересованными сторонами.

В "Белой книге" уточняется, что вопросы взаимодействия с КМНС будут определяться в прямом диалоге и могут затрагивать вопросы общественного контроля либо получения публичного согласия со стороны общин коренных малочисленных народов при реализации проектов в Арктике.

В 2020 году один из топливных резервуаров на ТЭЦ Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК, "дочка" "Норникеля"), разрушился. Вылилось 20 тыс. тонн нефтепродуктов. Арбитраж Красноярского края частично удовлетворил иск Росприроднадзора к НТЭК о взыскании более 148 млрд рублей за ущерб экологии. Сумма взыскания была снижена судом до 146 млрд рублей. "Норникель" полностью оплатил сумму ущерба.

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