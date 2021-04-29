Металлурги обсуждают прямую поставку металлопродукции крупным инфраструктурным госпроектам

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Российские металлурги начали переговоры о прямых поставках металлопродукции для крупных инфраструктурных госпроектов, предлагают формульные контракты со скидкой, сообщил ТАСС через пресс-службу замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

По его словам, металлургические компании предлагают заключить специальные формульные договоры поставки с застройщиками, предоставляя существенные скидки относительно рыночных цен на весь срок реализации/ возведения строительных госпроектов.

"Российскими металлургическими компаниями уже ведутся соответствующие переговоры на поставку металлопродукции под крупные инфраструктурные государственные проекты (например, строительство трассы М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань", БАМ-2 и Транссиба). Мы ждем от коллег из Минстроя и "Национального объединения строителей" (Нострой)дополнительной информации по объемам потребности в металлопродукции", - сказал он. Евтухов сообщил, что на конец апреля предприятия, входящие в ассоциации "Русская сталь" и Нострой, заключили 512 прямых контрактов с застройщиками на поставку металла в объеме 838 тыс. тонн.

По его словам, фактически работа по рассмотрению заявок от потребителей на прямую поставку металла предприятиями - членами "Русской стали" и Ностроя ведется по инициативе Минпромторга и Минстроя с декабря 2020 года.

Минпромторг также обсуждает с регионами формирование консолидированных заказов от региональных строительных компаний.

Ранее замгендиректора РЖД Андрей Макаров говорил, что модернизация БАМа может подорожать на 40 млрд рублей из-за роста цен на металлы. По его словам, компания фиксирует рост цен на черные и цветные металлы в районе 30% и выше за последние месяцы. Таким образом, второй этап Восточного полигона может стоить 760 млрд рублей.

Что уже предпринято

В конце 2020 года ряд застройщиков в РФ пожаловались на рост стоимости металлопроката, что способствует росту себестоимости строительства. Правительство установило с 30 января 2021 года на 180 дней ставку вывозной таможенной пошлины на отходы и лом черных металлов, что должно уменьшить недостаток сырья на внутреннем рынке и предотвратить спекулятивный рост цен. Было также предложено перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено.

Налоги от сверхдоходов

Минпромторг предлагает направить поступившие дополнительно в бюджет налоги, полученные от сверхдоходов металлургов, на социально значимые направления, в том числе субсидирование госстроительства.

"Минпромторг России отмечает, что в I и II квартале 2021 года предприятиями ассоциации "Русская сталь" в связи с ростом цен на отпускаемую продукцию и образованием сверхдоходов уже на сегодняшний день уплачено в бюджет дополнительно порядка 100 млрд рублей налогов по сравнению с уровнем платежей в начале 2020 года. Учитывая столь значимый рост налоговых платежей, возможно, было бы целесообразным рассмотреть вопрос перераспределения этих средств в бюджете на социально значимые направления, в том числе в целях субсидирования государственного строительства", - сказал Евтухов.

Замминистра подчеркнул, что государство будет внимательно следить за распределением металлургами сверхдоходов. "Мы очень надеемся, что дополнительные доходы металлурги потратят самым разумным образом - инвестируя в развитие отрасли и модернизацию отечественных предприятий", - отметил он.

Накануне в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова сообщили о поручении министерствам в течение месяца проработать предложения по мерам господдержки для металлургических компаний. Ранее один из участников совещания Минпромторга с экспертами говорил ТАСС, что власти рассматривают ряд возможных мер в отношении цен на металлопродукцию, среди которых предлагается обязать металлургов создавать резервы продукции для госстройки, ограничить экспорт их продукции и организовать биржевые торги. Кроме того, может быть введена индикативная цена на металлопродукцию для внутреннего рынка с изъятием в бюджет сверхмаржи от продаж.