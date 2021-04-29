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Сбербанк улучшил прогноз по выручке от нефинансового бизнеса в 2021 году

По итогам года выручка составит более 200 млрд рублей, сообщили в кредитной организации

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Сбербанк улучшил прогноз по выручке от цифровых нефинансовых сервисов своей экосистемы до 200 млрд рублей, следует из материалов кредитной организации.

"По итогам 2021 года выручка цифровых нефинансовых сервисов в части доли Сбербанка составит более 200 млрд рублей", - следует из материалов кредитной организации.

Выручка компаний экосистемы "Сбера" по итогам 2020 года увеличилась в 2,7 раза по сравнению с 2019 годом - до 71,4 млрд рублей. В предыдущем прогнозе ожидалось, что по итогам 2021 года выручка превысит показатели 2020 года в 2 раза.

Выручка Сбербанка от компаний экосистемы выросла за I квартал 2021 года в четыре раза - до 33,6 млрд рублей, валовая прибыль увеличилась в полтора раза - до 6,1 млрд рублей.

Прибыль группы Сбербанка по МСФО по итогам января - марта 2021 года выросла более чем в 2,5 раза и достигла 304,5 млрд рублей.

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