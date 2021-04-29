Более 2 млрд рублей планируют направить на газификацию Нижегородской области в 2021 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 апреля. /ТАСС/. Более 2 млрд рублей планируют направить на газификацию Нижегородской области в текущем году, что на 15,6% больше, чем в 2020 году. Об этом журналистам в четверг сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Мы поэтапно решаем проблему газификации совместно с ПАО "Газпром". В прошлом году на эти цели было израсходовано 1,72 млрд рублей, в 2019 году - 875,7 млн рублей, в 2021 году - более 2 млрд рублей. Всего в Нижегородской области планируется построить в 2021 году 93 км газовых сетей", - пояснил Никитин.

Он уточнил, что Нижегородская область в целом демонстрирует высокий показатель газификации, ее уровень на 1 января 2021 года составлял 77,5% по сравнению с 71,4% в среднем по России. "Однако в северных районах остается немало негазифицированных населенных пунктов. Именно им будем уделять особое внимание в ближайшие годы", - уточнил Никитин.

По соглашению с "Газпромом" в Нижегородской области планируют газифицировать шесть северных районов: построить газопровод до Варнавина и Ветлуги к 2023 году, до Шахуньи и Тонкина - в 2024 году, до Тоншаева и Шаранги - в 2025 году. При этом регион намерен финансировать строительство внутрипоселковых газопроводов - на эти цели до 2025 года включительно потребуется 1,66 млрд рублей.