Более 5 тыс. бизнесменов Крыма, пострадавших от пандемии, получили господдержку

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апреля. /ТАСС/. Крымские предприниматели и организации, деятельность которых пострадала от пандемии новой коронавирусной инфекции, получили 2,25 млрд рублей господдержки, ее распределили среди 5,4 тыс. бизнесменов. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов на своей странице во "ВКонтакте" в четверг.

"Произведена финальная выплата региональной меры поддержки субъектам хозяйствования, пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции в июне - декабре прошлого года. Общее количество организаций и индивидуальных предпринимателей, получивших региональную субсидию, - почти 5,4 тыс., а общая сумма выплат - 2 млрд 250 млн рублей", - говорится в сообщении Аксенова.

По его информации, средства в размере 3,8 млрд рублей были выделены правительством Российской Федерации в 2020 году. В декабре были завершены выплаты за апрель - май 2020 года. Общая сумма выплат к концу 2020 года превысила 1,54 млрд рублей, количество субъектов хозяйствования, которые получили субсидию, составило более 13,4 тыс.

В 2021 году было принято решение продолжить выплаты региональной меры поддержки за июнь - декабрь 2020 года юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в наиболее пострадавших отраслях, на компенсацию части затрат по выплате заработной платы в рамках средств, предусмотренных бюджетом, - 2,2 млрд рублей. С 1 марта в Крыму отменили большую часть ограничений для бизнеса, разрешены выставки и банкеты. Под запретом находятся массовые мероприятия, заполнение кинотеатров и театров допускается на 75%, кафе и ресторанов - на 50%, сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование.