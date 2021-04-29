Правительство передаст "Почте России" 100% минус 1 акция "Марки"

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Правительство России передаст "Почте России" 100% минус 1 акция акционерного общества "Марка" в порядке оплаты допэмиссии акций акционерного общества "Почта России". Об этом говорится в указе президента РФ Владимира Путина, размещенном в четверг на портале правовой информации.

"Принять предложение правительства Российской Федерации о внесении в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал акционерного общества "Почта России" (г. Москва) находящихся в федеральной собственности 100% акций минус одна акция акционерного общества "Марка" (г. Москва) в порядке оплаты размещаемых акционерным обществом "Почта России" дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала", - отмечается в указе.

Правительству РФ поручено в шестимесячный срок обеспечить проведение мероприятий, предусмотренных документом.

Акционерное общество "Марка" (АО "Марка") осуществляет издание и распространение знаков почтовой оплаты - почтовых марок, художественных маркированных конвертов, почтовых карточек, телеграфных бланков. В перечень выпускаемой продукции также входят открытки, филателистические наборы, буклеты. В настоящее время АО "Марка" обеспечивает УФПС - филиалы АО "Почта России" государственными знаками почтовой оплаты, а также различными видами филателистической продукции - наборами марок в художественных обложках, буклетах, кляссерах.