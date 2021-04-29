Минсельхоз назвал стабильными цены производителей на хлеб, муку, сахар, масло и мясо птицы

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Цены производителей РФ на хлеб, муку, сахар, подсолнечное масло и мясо птицы находятся на стабильном уровне, говорится в сообщении Минсельхоза РФ по итогам очередного заседания оперативного штаба в Минсельхозе России.

"По данным Минсельхоза России, в настоящее время цены производителей на хлеб, мукомольную продукцию, сахар, подсолнечное масло и мясо птицы находятся на стабильном уровне. Ведомство на постоянной основе осуществляет мониторинг и совместно с субъектами РФ ведет работу по недопущению необоснованного роста цен на базовые продукты питания", - говорится в сообщении.

Посевная кампания в России проходит в штатном режиме, а ее темпы соответствуют среднемноголетним значениям, отметили в ведомстве. Яровой сев в целом по стране проведен на площади 5,3 млн га, в том числе под зерновыми культурами - на 3,6 млн га. Произведена подкормка 15,3 млн га для зерновых, или 79% к площади сева.

"Аграрии обеспечены всеми необходимыми материально-техническими ресурсами. В то же время для увеличения валового сбора сельскохозяйственных культур регионам рекомендовано нарастить объемы внесения минеральных удобрений и продолжить обновление технического парка", - заключили в ведомстве.